Подача энергии с ЗАЭС на Украину приостановлена В ВГА Энергодара сообщили о приостановке подачи энергии с ЗАЭС на Украину из-за повреждений ЛЭП

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Подача энергии с Запорожской АЭС на Украину приостановлена из-за повреждения ЛЭП, вызванного украинскими обстрелами, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию Энергодара. Отмечается, что повреждения выявлены на 330 и 750 линиях, сейчас там работают специалисты для устранения неисправностей.

Специалисты на месте передают, что с учётом технологических особенностей выходная мощность, вырабатываемая энергоблоками, варьируется. Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями, — говорится в сообщении.

По словам местных властей, радиационный фон в норме, а пятый и шестой энергоблоки в рабочем состоянии. Суммарная мощность составляет 900-1000 мВТ.

Ранее в Минобороны России заявили, что бойцы ВСУ попытались установить контроль над ЗАЭС, несмотря на присутствие там экспертной группы МАГАТЭ. По информации военного ведомства, операция по захвату Запорожской АЭС началась второго сентября в районе 23:00 по мск. В это время две группы катеров и моторных лодок в размере 42 единиц попытались высадить 250 украинских десантников на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного.