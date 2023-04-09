Под завалами разрушенного четырехэтажного дома в Марселе по-прежнему могут находиться до 10 человек, заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. По его словам, из-за угрозы обрушения соседних зданий спасательные работы проходят в недостаточно быстром темпе, передает телеканал France Info.
Мы считаем, что под обломками находятся от четырех до 10 человек, — сказал Дарманен.
По его словам, причиной обрушения дома стал сильный взрыв на прилегающей улице. Министр подчеркнул: по последним данным, в результате происшествия пострадали шесть человек. Он объявил о необходимости эвакуировать жителей соседних домов, поскольку им также грозят обрушения.
Хотя сотни пожарных работают на месте уже несколько часов, разрушенное здание продолжает гореть. Дарманен заявил, что для его тушения потребуется еще немного времени.
Об обрушении четырехэтажного жилого дома в Марселе ранее сообщил мэр города Бенуа Пайян. Причин случившегося он не указал. По данным AFP, из соседних домов были эвакуированы жильцы.
Ранее в жилом доме в Чите произошел взрыв газа. В результате взрыва были разрушены два этажа дома. Спасатели смогли вытащить оттуда восемь человек, включая двоих детей.