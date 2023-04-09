Алексей Сидоров

Под завалами разрушенного в Марселе дома продолжают оставаться люди Глава МВД Франции предположил, что под завалами дома в Марселе остались до 10 человек

9 апреля 2023 в 14:58

Фото: AP/TASS

В ночь на 9 апреля в центре Марселя во Франции обрушился жилой дом