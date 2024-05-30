Под Волчанском пленили спецназовцев ГУР Минобороны Украины Штурмовики ВС России пленили семерых спецназовцев ГУР МО Украины под Волчанском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штурмовики группировки «Север» взяли в плен трех бойцов батальона ГУР Минобороны Украины «Братство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также четырех бойцов батальона «Солнышко» в районе Волчанска в Харьковской области, передает ТАСС. Вместе с ними, в плен попали также семь украинских пограничников.

Пленный боец «Братства» Демид Нетревожко рассказал, что командование приказало ему и его боевому товарищу взять еды, воды, боеприпасов и на три дня зайти на опорный пункт к пограничникам под Волчанском.

10 числа мы должны были сниматься, но приехало еще подкрепление из двух бойцов. Начался штурм, мы сдались в плен, — сказал украинский спецназовец.

По его словам, на опорном пункте находились четверо солдат ГУР и восемь пограничников. В ходе штурма погиб один пограничник и один солдат ГУР. Нетревожко же получил осколочное ранение берда после взрыва гранаты. Российские военные нашли его в блиндаже, оказали первую помощь и эвакуировали.

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что сейчас на Харьковском фронте идут тяжелые, вязкие бои. По его словам, в Волчанске ВСУ несколько раз контратаковали, но продвинулись при этом группы Вооруженных сил России. В настоящий момент линия соприкосновения в основном выстраивается по реке Волчьей, отмечал он.