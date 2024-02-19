«Под видом наемников»: что делают на Украине военные НАТО, как помогают ВСУ

Фото: МО Украины

Военнослужащие стран НАТО участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ под видом наемников, сообщил генерал-полковник Сергей Рудской. Как они работают на ВСУ, как скрывают свое присутствие на Украине и какую главную цель ставит себе Запад?

Как военные НАТО помогают ВСУ

В интервью изданию «Красная звезда» замначальника Генштаба ВС РФ заявил, что Вооруженные силы Украины во многом опираются на помощь Запада. Страны НАТО оказывают поддержку Киеву не только вооружениями и разведданными.

«Киевский режим не был бы так живуч, если бы не существенная финансовая и военная поддержка со стороны так называемого коллективного Запада. США и их союзники накачивают оружием и осуществляют подготовку ВСУ, предоставляют услуги связи и развединформацию, направляют на Украину советников и боевиков со всего мира. Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов. Офицеры НАТО непосредственно осуществляют подготовку военных операций украинских вооружённых сил», — рассказал генерал-полковник Сергей Рудской.

В частности, военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru предположил, что именно иностранный расчет зенитно-ракетного комплекса Patriot мог сбить российский Ил-76 с украинскими пленными.

Фото: МО Украины

Какие цели преследует Запад на Украине

По мнению замначальника Генштаба, на Западе выбрали Украину для реализации действий против России, поскольку там «с момента распада СССР ими культивировались антироссийские, националистические настроения».

«Страны Запада не скрывают своего желания нанести стратегическое поражение нашей стране. <...> Украинский народ используется США в качестве пушечного мяса для реализации геополитических амбиций на глобальное доминирование», — подчеркнул Рудской.

Что известно об уничтоженных наемниках

Источники в СМИ и соцсетях регулярно сообщают об уничтожении в зоне СВО наемников как из стран НАТО, так и из других западных государств. Telegram-канала TrackANaziMerc с начала 2024 года сообщил о ликвидации в зоне боевых действий наемников из Болгарии, Колумбии, Соединенных Штатов, Германии, Грузии, Чехии и Венесуэлы.

Многие из известных иностранных наемников на Украине непосредственно связаны с вооруженными силами стран Запада: корпусом Морской пехоты США, ПВО армии США, армии Новой Зеландии и других стран.

Сколько наемников остается на Украине

Минобороны РФ ранее оценивало численность иностранных наемников на Украине в более чем 11,6 тысячи человек, которые прибыли из 84 стран. Больше всего наемников прибыло из Польши, а также из США, Канады, Грузии, Великобритании и Румынии.

В феврале 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что численность наемников, воюющих на стороне ВСУ, за два года снизилась более чем вдвое.

«Многие наемники, по данным наших военных, их тысячи были на Украине, осталось меньше половины. Остальные либо уехали, либо нашли свой бесславный конец», — объявил дипломат.

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