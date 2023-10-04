21 человек погиб и 18 пострадали в результате крупной аварии под Венецией. Автобус с иностранными туристами (россиян среди них не было) перевернулся в районе железнодорожного вокзала в пригороде одного из главных туристических центров Италии.
Машина упала с 10-метровой эстакады на электропровода и загорелась. Огонь быстро потушили, но многих спасти не удалось, в том числе и водителя, недомогание которого и стало причиной аварии.
Кадры с места спасательной операции — в галерее NEWS.ru.
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Автобус с людьми на борту упал с возвышенности в Местре, недалеко от Венеции, и оказался на железнодорожных путях, идущих вдоль дороги
Фото: Andrea Merola/Keystone Press Agency/Global Look Press
Автобус с людьми на борту упал с возвышенности в Местре, недалеко от Венеции, и оказался на железнодорожных путях, идущих вдоль дороги
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Автобус с людьми на борту упал с возвышенности в Местре, недалеко от Венеции, и оказался на железнодорожных путях, идущих вдоль дороги
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Автобус с людьми на борту упал с возвышенности в Местре, недалеко от Венеции, и оказался на железнодорожных путях, идущих вдоль дороги
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Автобус с людьми на борту упал с возвышенности в Местре, недалеко от Венеции, и оказался на железнодорожных путях, идущих вдоль дороги
Фото: Andrea Merola/Keystone Press Agency/Global Look Press
Автобус с людьми на борту упал с возвышенности в Местре, недалеко от Венеции, и оказался на железнодорожных путях, идущих вдоль дороги
Фото: Andrea Merola/Keystone Press Agency/Global Look Press
Автобус с людьми на борту упал с возвышенности в Местре, недалеко от Венеции, и оказался на железнодорожных путях, идущих вдоль дороги
Фото: Andrea Merola/Keystone Press Agency/Global Look Press
Автобус с людьми на борту упал с возвышенности в Местре, недалеко от Венеции, и оказался на железнодорожных путях, идущих вдоль дороги
Фото: Andrea Merola/Keystone Press Agency/Global Look Press
Автобус с людьми на борту упал с возвышенности в Местре, недалеко от Венеции, и оказался на железнодорожных путях, идущих вдоль дороги
Фото: Andrea Merola/Keystone Press Agency/Global Look Press
Автобус с людьми на борту упал с возвышенности в Местре, недалеко от Венеции, и оказался на железнодорожных путях, идущих вдоль дороги
Фото: Livemedia/Keystone Press Agency/Global Look Press
Автобус с людьми на борту упал с возвышенности в Местре, недалеко от Венеции, и оказался на железнодорожных путях, идущих вдоль дороги
Фото: Slow Press / LiveMedia / LaPress/Global Look Press
Автобус с людьми на борту упал с возвышенности в Местре, недалеко от Венеции, и оказался на железнодорожных путях, идущих вдоль дороги