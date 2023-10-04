Александр Таланов

Под Венецией перевернулся автобус, есть погибшие: фото с места трагедии 21 человек погиб в перевернувшемся под Венецией автобусе

4 октября 2023 в 12:35

Фото: Andrea Merola/Keystone Press Agency/Global Look Press

Автобус с людьми на борту разбился на возвышении в Местре и оказался на железнодорожном пути, проходящем вдоль дороги, 3 октября 2023 г.