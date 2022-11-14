Под Сумами произошли взрывы на объекте критической инфраструктуры Глава Сумской области Живицкий сообщил о 19 взрывах на объекте критической инфраструктуры

Фото: shutterstock.com

На объекте критической инфраструктуры в Сумской области произошло 19 взрывов. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Живицкий. По его Тсловам, область подверглась новому удару. Живицкий не стал конкретизировать, на каком именно предприятии произошли взрывы, передает ТАСС.

Новый удар по критической инфраструктуре Сумской области. 19 взрывов на территории предприятия, — сказал Живицкий.

Отмечается, что до взрывов в Сумской области не объявляли воздушную тревогу.

ВС РФ наносит удары по объектам украинской критической инфраструктуры с 10 октября. Это началось после взрыва на Крымском мосту. Это происшествие в Москве расценили как теракт, за которым стоит Киев.

Ранее в национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщили о повреждениях на одном из ключевых объектов энергетики Украины. ЧП произошло на прошлой неделе, однако ситуация с питанием в закрепленных за ним областях пока остается сложной.

Непростая ситуация с питанием, по данным «Укрэнерго», складывается в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. В этих регионах применяются плановые и аварийные отключения. Веерные отключения электроэнергии наблюдались на Украине на прошлой неделе 9, 10 и 11 ноября.