Под Северодонецком погиб комбат 24-й бригады ВСУ

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

Под Северодонецком погиб комбат 24-й бригады Вооруженных сил Украины Максим Гребенник, об этом стало известно из сообщений украинских волонтеров и военных в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). В Киеве пока не подтвердили смерть командира. Также не сообщаются обстоятельства смерти Гребенника.

Комбат был известен агрессивными заявлениями и призывал к насилию по отношению к российским солдатам и ополчению Донбасса.

Вечером 5 июня стало известно, что российский генерал-майор Роман Кутузов погиб в ходе спецоперации РФ на Украине. Как сообщил военный корреспондент Александр Сладков, военачальник повел в атаку солдат и пал в бою. В Минобороны РФ пока не подтвердили данную информацию.