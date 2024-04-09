Под Одессой жители решили проблему воющей сирены при помощи монтажной пены Жители Одесской области залили монтажной пеной сирену на крыше дома

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Жители Теплодара в Одесской области сломали сирену воздушной тревоги, которая была установлена на крыше многоэтажного дома, из-за того, что она мешала спать по ночам, сообщает украинское издание «Страна». По его информации, граждане залили установку монтажной пеной.

На опубликованных в Сети кадрах показано, что громкоговоритель полностью замазали полимером. Смесь после расширения застопорила механизм, и лопасти перестали крутиться. Рядом с сиреной можно заметить несколько израсходованных баллонов.

Ранее глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что в регионе был поврежден логистически-транспортный объект. По его словам, по нему был нанесен удар. Он добавил, что также повреждения получила автозаправочная станция.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что энергетическая система города потерпела масштабные разрушения в результате ударов. По его словам, в областном центре вводили жесткие графики отключений света. Терехов подчеркнул, что электротранспорт в Харькове работал частично. В метро поезда прибывали с интервалом 10–12 минут в час пик, в остальное время — 20 минут.