Под Одессой задержали военных, застреливших полицейского под Винницей Под Одессой задержали двух военных, застреливших полицейского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Одесской области на Украине задержали двух военнослужащих ВСУ, подозреваемых в убийстве полицейского на блокпосту под Винницей, сообщили в пресс-службе Нацполиции. Мужчинам грозит пожизненное заключение.

Благодаря слаженной работе оперативных служб было установлено местонахождение фигурантов. Они скрывались на территории Одесской области. <...> Нападающие — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области, — сказано в сообщении.

По данным Нацполиции, напарник убитого полицейского во время нападения успел ранить военнослужащих. Информации о состоянии пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело.

Бойцы ВСУ застрелили полицейского на блокпосту в Винницкой области 20 апреля. Машину военнослужащих остановили между селами Флорино и Еланец в Гайсинском районе для проверки документов. Однако в какой-то момент они открыли огонь. В результате погиб 20-летний полицейский, а его напарник был ранен.

Генерал-майор авиации Сергей Липовой, комментируя инцидент с гибелью полицейского, заявил, что в трагедии виноват президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, в начале конфликта глава государства раздал большое количество оружия населению.