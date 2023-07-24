Под Одессой в результате ночной атаки поврежден порт Спикер Южной группировки ВСУ Гуменюк: порт в Одесской области пострадал в результате ночной атаки

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Инфраструктура одного из портов в Одесской области получила повреждения в результате удара минувшей ночью, сообщила пресс-секретарь группировки «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, которые приводит РИА Новости, пострадали резервуары для хранения грузов и ангар, где хранилось зерно. В Минобороны России информацию пока не комментировали.

Есть попадание в один из портов, там поврежден ангар, в котором хранилось зерно, повреждено еще несколько резервуаров для других видов грузов, нанесено повреждение определенным портовым мощностям, кранам, тому, что обеспечивает работу порта, — рассказала Гуменюк.

На видеозаписи с места событий можно увидеть момент удара по территории порта, предположительно, с применением дрона-камикадзе «Герань-2». Судя по записи, аппарат пытались сбить огнем из зенитных орудий, но беспилотник достиг цели, в результате чего произошел мощный взрыв.

Ранее в Министерстве обороны России уже сообщали о групповом ударе высокоточным вооружением по Одессе, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением морских беспилотников.

При этом член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев призывал блокировать одесский порт, через который Украина получает западное вооружение. По его словам, у ВМФ РФ есть все необходимое, чтобы сделать невозможной работу порта после краха зерновой сделки. О прекращении действия соглашения 17 июля сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.