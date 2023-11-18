Под Одессой поврежден объект энергетической инфраструктуры

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Объект энергетической инфраструктуры получил повреждения в Одесской области, сообщает глава общественного совета при одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале. По его данным, на территории объекта возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Как пояснил Братчук, повреждения получило административное здание. Один человек пострадал, он госпитализирован.

Ночью в Одесской области звучали сигналы воздушной тревоги. Глава областной администрации Олег Кипер призывал оставаться в укрытиях жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов. Тогда же в Киеве и восьми регионах Украины прозвучала воздушная тревога. Сигнал был слышен в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях.

В ночь на 28 октября сообщалось о взрывах и воздушной тревоге в Измаильском районе Одесской области — неподалеку от одноименного порта на реке Дунай, который является крупнейшим в регионе. Немногим позже взрывы прогремели в городах Днепропетровск и Кривой Рог.