Под Мелитополем ВСУ обстреляли из гранатомета поезд с продуктами

Грузовой поезд с продовольствием обстрелян ВСУ из гранатомета под Мелитополем в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Он добавил, что в настоящее время идет расследование, власти квалифицируют ЧП как теракт.

Он был обстрелян из гранатомета. Это был поезд с продуктами питания, которые он вез из Крыма на освобожденную территорию, а обратно вывозит зерно, — сказал Рогов.

Он подчеркнул, что «террористы Зеленского» предпринимают все возможные усилия, чтобы сорвать налаживание мирной жизни на освобождённой территории и сделать жизнь людей невыносимой.