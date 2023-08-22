Под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял солдата, испугавшегося боя

Фото: МО Украины

На Купянском направлении командир отделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстрелял солдата, который испугался наступления российских военнослужащих и боестолкновения с ними, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Благодаря найденным рядом с мужчиной документам выяснилось, что погибший был мобилизованным.

Целое отделение ВСУ легло во время штурма, но есть нюанс. У одного ВСУшника ранения носили очень специфический характер — сзади сбоку. И лежал он в направлении своего тыла, — сказал собеседник агентства.

На одном из погибших украинских бойцов был телефон, который он вложил в специальный карман в «разгрузке», чтобы снимать ход боя. Камера запечатлела выстрел командира в солдата, который попытался убежать.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что из-за растущего недовольства на фоне неудач ВСУ в ходе контрнаступления иностранные наемники начали бежать с передовой. В рядах украинской армии, по его мнению, остались только польские «солдаты удачи». Офицер считает, что отсутствие успехов ВСУ также грозит увеличением случаев дезертирства, что может расколоть армию. У украинских военнослужащих без видимых результатов на фронте не только падает моральный дух, они перестают видеть смысл в продолжении боевых действий, добавил он.