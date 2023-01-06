Под Киевом задержали россиянина, нарисовавшего украинский флаг в паспорте

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В Киевской области задержали россиянина, который нарисовал украинский флаг в загранпаспорте, сообщает УНИАН. Агентство, ссылаясь на погранслужбу, уточняет, что у гражданина РФ был превышен срок нахождения на территории Украины. Помимо украинского флага в документе россиянин также написал проукраинские лозунги.

Журналисты агентства опубликовали разрисованный документ гражданина РФ, в котором вычеркнута графа «гражданство». В разговоре с пограничниками задержанный заявил, что он не хочет возвращаться в Россию. Как указали в источнике, его передали Нацполиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее неизвестный сорвал флаг с изображением российского триколора и имперской символикой в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел около книжной лавки «Листва» издательства «Черная сотня». Мужчина счел данный флаг националистическим. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

До этого сотрудники петербургской полиции задержали мужчину, который 9 мая сорвал со здания правления СНТ «Юбилейное-Ручьи» в Ленинградской области флаг России с нанесённым на него символом Z и надписью «Своих не бросаем», после чего сжёг его. Полицейские отметили, что действия мужчины подпадают под статью 329 УК РФ (надругательство над гербом или флагом российского государства).