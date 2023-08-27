Под Киевом прогремели взрывы На окраине Киева прогремели взрывы

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ночь на 27 августа недалеко от окраин Киева произошли взрывы, сообщает Киевская городская военная администрация. По ее данным, сработала система противовоздушной обороны.

Других деталей чиновники не привели. Сейчас на всей территории Украины, в том числе в столице объявлена воздушная тревога, о чем говорят данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Украинский телеканал ТСН уточнил, что взрывы также произошли в Черкасской и Кировоградской областях. Официальных комментариев пока не поступало.

Поздно вечером 26 августа сигнал сирены прозвучал в Днепропетровской области, а чуть позже воздушную тревогу объявили в Харьковской области. Затем сирены заработали в Киеве и Киевской области, ряде других регионов.

Ранее стало известно, что вечером 26 августа несколько мощных взрывов прозвучали в Краматорске. Город расположен на севере Донецкой Народной Республики. Как писали местные жители в социальных сетях, взрывы прогремели в районе аэродрома на юго-востоке города. По другой информации, взрыв произошел на магистральной трубе газопровода. После этого над местом взрыва поднимался столб дыма.