Под Херсоном задержали наводчиков ВСУ, причастных к смерти детей В Херсонской области задержаны наводчики ВСУ, причастные к обстрелу Брилевки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Херсонской области задержали двух человек, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности в селе Брилевка, сообщает ТАСС. По версии следствия, злоумышленники передавали данные ВСУ, в результате чего в конце июля погибла семья из пяти человек, включая троих детей. Удары по Брилевке были нанесены 29 июля при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS.

Мы взяли телефон, сфотографировали его с двух сторон и положили вблизи узловой железнодорожной станции. Вечером сюда прилетели ракеты, — рассказал один из задержанных.

О гибели семьи сообщил 1 августа замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он отметил, что люди скончались в подвале, в котором они прятались от обстрелов. Они не смогли найти из него выход и впоследствии задохнулись. Почти трое суток семья числилась пропавшей без вести.

Позднее он сообщил, что в регионе были задержаны местные жители, которые сообщали ВСУ данные для удара по Брилевке. Он считает, что именно по их вине был обстрелян населенный пункт. Российские силовики выявили группу агентов Украины, которые, предположительно, занимались корректировкой артиллерийских ударов ВСУ по Херсону и области. Задержан 32-летний украинский гражданин Андрей Тикунов, работавший на консервном заводе.