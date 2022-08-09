Под Херсоном задержали фигуранта дела о покушении на главу местного УИН

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В Херсонской области задержан член группы, причастной к покушению на главу управления исполнения наказаний, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МВД. Задержанный показал тайник с вооружением в гараже, из которого было изъято два ручных гранатомета, четыре гранаты РГД-5 и Ф-1, 38 бутылок с зажигательной смесью и самодельное взрывное устройство. Там же найдены пять запалов для гранат, автомат АК-74, 36 патронов калибра 9 мм, 120 патронов калибра 7,62 мм, два пистолета Макарова и шумовой пистолет.

Сотрудниками силовых структур был задержан житель поселка Степановка 1982 года рождения — участник группы, причастной к покушению на руководителя областного управления исполнения наказаний, а также подготовке к совершению тяжких и особо тяжких преступлений в отношении руководителей органов власти и представителей администрации, — сказано в сообщении.

Ранее в Бердянске задержали террориста, пытавшегося подложить взрывное устройство под машину главы военно-гражданской администрации города. Преступный план провалился благодаря бдительности местных жителей. В ходе допроса мужчина рассказал, что теракт курировал сотрудник СБУ, пообещавший вывезти на подконтрольную Украине территорию родителей и жену исполнителя теракта.