Под Херсоном нашли схрон с боеприпасами для обстрела российских военных

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Американский переносной противотанковый ракетный комплекс «Джавелин»

В Херсонской области обнаружен схрон с противотанковыми гранатами. Боеприпасы были спрятаны в заброшенном доме, на позиции, оборудованной для обстрела российской военной техники, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

По его словам, схрон был обнаружен в селе Софиевка Каховского района с помощью местных жителей. Они сообщили силовикам, что видели у заброшенного дома двоих неизвестных с пакетами и рюкзаком камуфляжной раскраски.

В результате проведенных оперативных мероприятий наши сотрудники обнаружили схрон, — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что помимо противотанковых гранат в тайнике находились противопехотные гранаты, автомат АК-74 и свыше 200 патронов. Позиция схрона была выбрана так, чтобы с нее можно было обстреливать российскую военную технику, блокпост Росгвардии, а также автомобили местного населения.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Херсона российские силовики нашли огневую точку украинских диверсантов, предназначенную для обстрела гуманитарных конвоев и военной техники. До этого в том же месте был найден схрон с ПЗРК «Игла», гранатометом и другим оружием.

В начале июля в регионе был обнаружен перевалочный пункт украинских диверсантов, а также схрон с оружием и боеприпасами. Они были организованы по просьбе сотрудников погранслужбы Украины.