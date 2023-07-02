Под Харьковом задержали главу села, торговавшего гуманитарной помощью «Страна»: в Харьковской области задержали главу села, торговавшего гуманитарной помощью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Малоданиловского поселкового совета в Харьковской области Александр Гололобов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, пишет «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации украинского издания, его подозревают в продаже гуманитарной помощи.

В Харьковской области задержали главу Малоданиловского поселкового совета Александра Гололобова за торговлю гуманитарной помощью, — сообщил источник издания.

По предварительным данным, Гололобов организовал схему продажи продуктов из гуманитарной помощи через сеть магазинов. Его подельниками стали депутат поселкового совета, директор благотворительной организации и несколько предпринимателей, через чьи магазины велась торговля гумпомощью. Главе поселка грозит от трех до семи лет лишения свободы.

В феврале Гололобов уже попадал в поле зрение правоохранителей. Его подозревали в хищении 600 тысяч гривен из бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области украинцев начали забирать в армию из очереди за гуманитарной помощью. Военкомы получили соответствующее устное распоряжение.