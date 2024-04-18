Появились кадры 70-метрового столба огня на газопроводе под Харьковом

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Газопровод взорвался в Харьковской области, сообщил местный Telegram-канал «Харьков Life». По его информации, после этого начался пожар, пламя которого взвилось до 70 метров ввысь. Официального подтверждения информации пока не было.

На представленных каналом кадрах видно, что объект охватил мощный пожар. Также заметно, как в небо повалил черный дым. Украинское издание «Страна» сообщает, что в радиусе 40 метров от места происшествия плавится асфальт.

Ранее местные СМИ писали, что взрыв раздался в областном центре Харьковской области на северо-востоке Украины. По словам очевидцев, он прогремел 18 апреля примерно в 14:20 (совпадает с мск). Согласно информации телеканала, с 13:53 на всей территории региона звучали сирены воздушной тревоги.

Также несколько взрывов прогремело на территории Ивано-Франковской области в западной части Украины. В регионе работали сирены воздушной тревоги. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, еще воздушная тревога звучала в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Кроме того, появилась информация о взрывах на территории Киевской области.