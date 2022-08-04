Под Харьковом уничтожили группу испаноговорящих наемников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С»

Артиллерийский расчет сил российской армии и республик Донбасса уничтожил группу испаноговорящих наемников под Харьковом в населенном пункте Русская Лозовая, рассказал РИА Новости источник в одном из боевых подразделений. Испаноязычную речь засекли путем радиоперехвата, точных данных о гражданстве наемников пока нет.

30 июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наемников, по нашим данным — испанцы, — сказал собеседник агентства.

Ранее директор департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин заявил, что несколько стран НАТО негласно поддерживают действия Киева по вербовке иностранцев для участия в боевых действиях в Донбассе. По его словам, в вербовке участвуют даже дипломатические представительства Украины за рубежом, что нарушает международные соглашения, в частности венскую Конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года.

До этого бывший американский морской пехотинец Рипли Роулингс заявил, что боевой дух иностранных наёмников, участвующих в конфликте на Украине, падает из-за того, что Россия «решила воевать». Наемники признались, что нехватка поставок, задержки с получением оружия и проблемы со связью «бросили вызов их духу после месяцев сражений».