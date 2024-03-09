Под Харьковом пьяный мужчина бросил гранату в автомобиль

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пьяный житель села Малая Рогань под Харьковом бросил гранату в автомобиль своей соседки, сообщила местная полиция в Telegram-канале. На улице он подошел к автомобилю Kia Sorento, который был припаркован у дома, и на глазах очевидцев достал из кармана осколочную гранату РГД-5, выдернул из нее чеку, после чего бросил под машину.

В момент взрыва 31-летняя владелица авто находилась дома. Пострадавших нет, повреждения получило только транспортное средство. Злоумышленника сразу задержали, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. О причинах случившегося не уточняется.

В конце февраля сотрудники Росгвардии задержали на северо-востоке Москвы мужчину с автоматом. Как выяснилось, 29-летний москвич взялся за оружие после конфликта из-за парковочного места. По данным ведомства, правонарушитель достал из багажника автомобиля автомат, чтобы припугнуть оппонента. Также в машине правоохранители нашли пистолет марки ТТ. Экспертиза установила, что оружие не было боевым. Правоохранители начали проверку.

До этого в Хабаровске произошло ограбление банка. Налетчик, вооружившись пистолетом и ручными гранатами, вынес из офиса 13 млн рублей. Грабителя разыскивают.