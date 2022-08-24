Под Харьковом нашли свидетельство использования ВСУ детей для шпионажа РИА Новости: украинские диверсанты могли использовать детей для шпионажа

Фото: МО Украины

Под Харьковом нашли расписание смен российского блокпоста, написанное от руки детским почерком, сообщает РИА Новости. Такая находка может говорить о том, что, возможно, украинские диверсанты использовали подростков для шпионажа за российскими военными, рассказал командир спецназа, чье подразделение совершило находку.

Возможно, это просто игровая форма для детей, которые не понимают до конца, что делают, но информацию могли использовать те, кому это выгодно, — сказал собеседник агентства.

Соседи подтвердили, что надпиcи делал местный 13-летний подросток, но затруднились пояснить, что они означают. По их словам, cемья ребенка вместе с ним недавно уехала из города.

Ранее в Росгвардии сообщили, что за одну неделю в Херсонской и Запорожской областях сотрудники ведомства задержали 70 подозреваемых в работе на Вооруженные силы Украины, Службу безопасности и нацбатальоны. В ходе задержаний также были обнаружены девять тайников с различным оружием и патронами.

10 августа в Херсонской области задержали группу пособников украинских спецслужб, они совершали переброску диверсантов, оружия и оборудовали тайники. Один из них передавал Службе безопасности Украины данные о дислокации российских военных.