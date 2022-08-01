Под Харьковом нашли схрон с пулеметом «Максим» и винтовками Мосина

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Военнослужащие Росгвардии нашли в населенных пунктах Харьковской области несколько схронов с оружием и боеприпасами, сообщается на сайте ведомства. В одном из них они обнаружили пулемет «Максим» и винтовки Мосина.

Изымается большое количество стрелкового оружия, особого внимания заслуживают раритетные образцы, такие как ППШ, винтовки Мосина, 72-мм автомат Калашникова украинского производства, и даже был обнаружен пулемет системы «Максим», — рассказал один из военнослужащих.

В других тайниках были найдены противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), ручные противотанковые гранатометы (РПГ) и боеприпасы, в том числе иностранного производства. Кроме того, в одном из схронов находились военная форма ВСУ, консервы и сухие пайки.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области обнаружен схрон с противотанковыми гранатами. Боеприпасы были спрятаны в заброшенном доме, на позиции, оборудованной для обстрела российской военной техники и блокпоста Росгвардии. Схрон помогли найти местные жители.