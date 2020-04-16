Под Горловкой начался обмен пленными между ДНР и Украиной

Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов сообщил о начале обмена пленными под Горловкой между Украиной и Донбассом. Стороны встретились в районе КПП «Майорск».
В районе пропускного пункта «Майорск» началась процедура обмена между Киевом и Донецком. Подготовка к обмену обсуждалась в рамках контактной группы, сегодня это решение выходит на реализацию, — заявил Грызлов.
Ранее обмен пленными по принципу «всех на всех» анонсировала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
Как писал NEWS.ru, Донбасса и Киев договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле «10 на 8» до Пасхи.
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