Под Горловкой начался обмен пленными между ДНР и Украиной

https://static.news.ru/photo/18610a2e-7fab-11ea-934a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов сообщил о начале обмена пленными под Горловкой между Украиной и Донбассом. Стороны встретились в районе КПП «Майорск».

В районе пропускного пункта «Майорск» началась процедура обмена между Киевом и Донецком. Подготовка к обмену обсуждалась в рамках контактной группы, сегодня это решение выходит на реализацию, — заявил Грызлов.

Ранее обмен пленными по принципу «всех на всех» анонсировала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Как писал NEWS.ru, Донбасса и Киев договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле «10 на 8» до Пасхи.