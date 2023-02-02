Под давлением: поддерживает ли Сербия Россию Каким образом связаны между собой СВО на Украине и проблема Косово?

Фото: predsednik.rs

Александр Вучич

В Сербии есть не очень большая, но громкая часть политиков и общественности, которая считает, что сербский президент Александр Вучич может сейчас убить двух зайцев: признать Косово и ввести санкции против Москвы, потому что если косовской проблемы не станет, роль России для Белграда окажется не столь важной. О сложной ситуации, в которой находится президент Сербии Александр Вучич, и о том, почему он поддерживает территориальную целостность Украины, — в материале NEWS.ru.

Невыносимое давление

В Сербии началось сильное беспокойство после настоятельной просьбы Запада принять франко-германский план, по сути, признающий Косово и Метохию независимым от Белграда и продолжающегося давления, чтобы сербская сторона присоединилась к западным санкциям против России. Обе инициативы — красные линии для сербов, и сейчас все ждут, как поступит президент Сербии Александр Вучич. Если он пойдет навстречу Западу, можно ожидать многотысячных акций протеста. Впрочем, это не означает, что все в Сербии поддерживают Россию. Есть и другая, хотя и гораздо меньшая часть общественных деятелей и политиков, она обеспокоена тем, что Вучич упустит момент, чтобы окончательно отделить Сербию от России и избавиться от бремени Косово, тогда как такие шаги должны, по их мнению, открыть Белграду беспрепятственный доступ в Евросоюз. Они считают, что теперь можно убить одним выстрелом двух зайцев — ведь роль России для Сербии станет менее значимой, если исчезнет косовская проблема.

Хотя официально об этом не говорится, но нельзя исключать, что Вучичу, если на него будет оказываться «невыносимое давление», придется согласиться по меньше мере на одно из них.

Если Сербия решит ввести санкции против России, это приведет к пересмотру традиционно хороших отношений, тогда Москва, вероятно, внесет Сербию в список враждебных государств. При этом Белград наверняка лишится поддержки России в Совете Безопасности ООН по Косово и Метохии. Получается, что, согласившись на любое из двух требований Запада, Вучич проиграет, если только он не хочет полностью отказаться от Косово и без колебаний вступить на путь евро-атлантической интеграции. Многие СМИ сообщают, что, похоже, пришло время, когда он больше не может «сидеть на двух стульях».

Фото: usembassy.gov Посол США в Сербии Кристофер Хилл

Есть ли сердце у Кристофера Хилла?

Вучич легко может столкнуться с протестами на улицах, ведь около 80% населения Сербии не одобряют введение антироссийских санкций. Такой же процент жителей выступает и против вступления в ЕС, если для этого придется признать независимость Косово. Конечно, перспектива беспорядков не смущает западных политических «союзников» Сербии, ведь они ослабили бы роль Белграда в переговорах с властями Приштины, усилив позиции прозападной оппозиции.

Но у Вучича, безусловно, есть причины для беспокойства, учитывая протесты, которые прошли в начале июля 2020 года в Белграде после объявления второго по счету карантинного локдауна из-за резкого роста числа заболевших ковидом. Тогда многотысячная толпа, состоящая в основном из молодежи, собралась в центре столицы и на протяжении нескольких дней устраивала беспорядки. Хотя официально протестной организации не было (и даже об объявлении локдауна вскоре забыли), но каждый протестовал по своим причинам: из-за экономической ситуации, результатов выборов, по экологическим причинам. В ту ночь Вучич, вероятно, осознал, насколько на самом деле хрупкое любое правительство, в том числе его собственное. И поэтому нет сомнений, что он может быть обеспокоен нынешними возможными протестами, которые могут выйти из-под контроля. Тем более что Вучич известен как политик, который последнее время очень тщательно отслеживает пульс настроений народа.

Правда, есть и тот, за чьим пульсом Вучич тоже тщательно следит, но не может на него повлиять, это пульс посла США в Сербии Кристофера Хилла. Дипломат-ветеран и бывший близкий соратник администрации Клинтона, он занимался политикой на Балканах в годы войны в 1990-е и очень хорошо знает всю бывшую Югославию. Впрочем, большинство сербов, вероятно, сказали бы, что не следует даже пытаться отыскать пульс Хилла, потому что, судя по его заявлениям и действиям в Белграде, у него сердца, скорее всего, нет.

Наглость посла США перечеркнула не только дипломатические, но и общепринятые нормы, когда в минувшую среду он заявил, что Вашингтон, мол, понимает, что Сербия имеет свой исторический опыт санкций, но она начала платить слишком высокую цену за сдержанность по отношению к России. Это был намек на слова Вучича, что он не хочет вводить санкции против России, потому что сербы испытали санкции на себе в 1990-е годы и знают, что они не являются решением.

Хилл также заявил, что косовская проблема уже более 20 лет отягощает отношения с Сербией и что ее следует серьезно рассмотреть и подумать о «путях ее принятия и работы над ней».

Сразу же последовал резкий ответ посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко. Дипломат заявил, что Запад вместо равноправного сотрудничества «отдает приоритет шантажу, угрозам и, заламывая руки, пытается ограничить суверенитет страны». Боцан-Харченко отметил также, что Хилл приглашает Белград присоединиться к нелегитимным односторонним санкциям ЕС против России и, «зная, что подавляющее большинство сербов против этого, пытается перевоспитать их безосновательными претензиями». Что касается высокой цены, которую платят сербы за сдержанность в отношении России, то Боцан-Харченко напомнил, что цена за Белград определяется самими западниками из-за отсутствия желания вступать в «войну против России» вместе с ЕС, как заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Фото: Wikimedia

Враждебное окружение

Чтобы читатель, не очень знакомый с политической ситуацией в Сербии, мог понять, как работают переговоры и «выкручивание рук» на маршруте Белград — Брюссель — Берлин — Вашингтон, надо вспомнить несколько фактов из новейшей истории Сербии.

После революции 5 октября 2000 года, когда был свергнут режим Слободана Милошевича, страну полностью открыли для вмешательства Запада в экономическую и социальную сферу. На протяжении десяти лет все госкомпании, которые чего-то стоили, были проданы, а сотни тысяч людей потеряли работу. Почти каждая из приватизационных сделок была сомнительной, учитывая мизерные цены, выплаченные за некогда успешные компании. Для сравнения: если до цветной революции Сербия напоминала Белоруссию, то позже она стала по статусу ближе к Молдавии. В некогда экономически суверенном государстве сегодня немецкие компании угрожают уйти и оставить без работы около 80 000 рабочих. Это очень непростая дилемма. Ведь хотя эти 80 000 человек кормят свои семьи, национальная оппозиция задает вопрос, выдавать или нет албанцам сербов в Косово и Метохии ради нескольких сотен тысяч человек в самой Сербии.

Кроме того, Евросоюз является крупнейшим экономическим партнером Сербии и около 70% товарооборота приходится на торговлю с ЕС. Сербия полностью окружена странами Евросоюза и НАТО, а это значит, что в случае серьезной эскалации она окажется в незащищенном враждебном окружении, вдали от России.

Поэтому на протяжении десятилетий Белград был излюбленным местом для американских, британских, немецких и других европейских дипломатов, которые приезжали сюда, чтобы высказать опасения по многим темам, но в первую очередь по поводу подхода Сербии к Косово и Метохии и по отношениям Сербии с Москвой. После начала СВО Россией такие визиты только активизировались, и эти две нерешенные темы заинтересовали столько стран, что сегодня есть пять спецпредставителей по Западным Балканам: от ЕС, США, Великобритании, Германии, Словении. Помимо этих представителей, которые пока в основном занимаются проблемой Косово и Метохии, для передачи посланий высших инстанций приезжают и члены Европарламента. Насколько Белград стал местом бурной «дипломатической» и прочей деятельности иностранных представителей, лучше всего выражает комментарий Вучича о том, что сербская столица в новогодний период была похожа на «Касабланку» (известный фильм времен Второй мировой войны, в котором Белград становится местом встречи шпионов и точкой пересечения интересов великих держав).

Все эти факторы означают большую зависимость Сербии от Запада, в первую очередь экономическую: прекращение отношений между ЕС и Сербией означало бы застой в экономике и торговле, увольнение нескольких сотен тысяч человек, прекращение западных инвестиций и остановку евроинтеграции. Последняя, правда, и так фактически заморожена, но ее окончательная ликвидация также означает конец сербской внешней политики, основанной на стремлении к членству в ЕС. Кроме того, Сербии, окруженной прозападно ориентированными странами, все сложнее связываться с Москвой. Например, в июне прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не смог посетить Белград, потому что соседние страны — Северная Македония, Черногория и Болгария — отказались пропустить его самолет через свое воздушное пространство.

Одним словом, Сербия вряд ли еще раз переживет санкции, будучи физически изолированной от дружественных стран. В экономическом смысле Сербия — полуколониальная страна, на которую оказывают очень сильное влияние западные государства, обладающие тут экономическими рычагами.

Фото: predsednik.rs Александр Вучич

Два столпа Вучича

После начала СВО на Украине Вучич жестко отстаивал позицию Белграда, утверждая, что Сербия идет по пути Евросоюза, но отказывается от введения санкций против дружественной ей России. Через какое-то время президент стал педалировать тезис, что Сербия не хочет вводить санкции против России, потому что сербы прекрасно знают, что это такое.

Правда, хотя Белград и не ввел санкции, Сербия четыре раза голосовала против России на сессиях Генассамблеи ООН. В самом начале СВО она проголосовала за осуждение «российской агрессии против Украины». В апреле состоялось голосование об исключении России из Совета ООН по правам человека в связи с совершенными ею предполагаемыми преступлениями,. После этого Сербия проголосовала против предложения России в ООН провести тайное голосование по резолюции, осуждающей аннексию Запорожья, Херсона, ДНР и ЛНР.

После одного из таких голосований президент Сербии заявил, что его страна намеревалась воздержаться при голосовании, но из-за сильного давления извне была вынуждена изменить свою официальную позицию.

Впрочем, Белград не поддержал как минимум 29 деклараций ЕС, касающихся Украины и России.

Сегодня, спустя почти год после начала украинского кризиса и открытого шантажа Белграда и давления на него с Запада Вучич ведет себя так, как будто России на карте не существует. Он почти не упоминает о ней, понимая, что сейчас не в его интересах напоминать о связях с Москвой, тем более, зная, что в западных столицах отслеживается каждое его потенциальное «подмигивание» в сторону России. Игнорируя Москву (именно поэтому российская сторона не критикует его публично), Вучич время от времени осуждает, хотя и очень мягко, действия России на Украине, утверждая, что они не соответствуют международному праву. Недавно большое внимание привлекло его интервью Bloomberg, в котором он сказал, что благодарен России за ее поддержку, но что для него Крым и Донбасс являются частью Украины. Но ничего нового он не сказал, потому что до этого последовательно утверждал, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, сводя к тому, что необходимо уважать территориальную целостность Сербии в случае с Косово и Метохией.

Прекрасно осознавая изменения геополитической реальности, Вучич хорошо понимает, что важно для Кремля, а что — нет. Поэтому он не стал причислять Сербию к тем странам бывшего Восточного блока, которые будут соревноваться перед великими державами, чтобы первыми нанести удар России в спину. И Москва умеет это ценить. Таким образом, Вучичу удается выиграть достаточно времени для Сербии и избежать новой балканской войны, которая обязательно начнется в Косово. Маловероятно, что в ней победят сербы, учитывая, что в Косово размещены в том числе сухопутные силы НАТО. Именно поэтому для Вучича отношения с Россией и проблема Косово очень тесно связаны. А крушение одного из этих двух столпов означает конец десятилетней политики маневрирования, это вынудит к разработке совершенно новой политики, причем нет никаких гарантий, что она окажется успешной.

Белград