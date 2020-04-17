Под Чернобылем остаются ещё четыре участка тления древесины

https://static.news.ru/photo/209904de-8231-11ea-8220-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

В Чернобыльской зоне отчуждения остаются ещё четыре участка тления древесины после пожара, однако опасности для критических объектов нет.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. По её данным, локализацией участков тления занимаются сотрудники Госслужбы по ЧС и Госагентства по управлению зоной отчуждения. Для этого на местах создаются противопожарные полосы, общая протяжённость которых составляет 320 км.

В Госслужбе по ЧС отметили, что опасности для объектов в зоне отчуждения на данный момент нет. В тушении задействованы 154 единицы техники, в том числе три вертолёта, и 723 человека, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что украинская столица вышла на шестое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире. Накануне власти Киева в очередной раз призвали горожан не выходить из дома и не открывать окна из-за высокого уровня задымления, вызванного пожарами в Киевской и Житомирской областях.