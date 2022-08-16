Под Артёмовском найдено более 50 запрещенных противотанковых мин из Франции МО России: под Артёмовском ВС РФ обнаружили более 50 запрещенных французских EMP F2

Фото: MOD Russia/Global Look Press

На позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) южнее Артёмовска российские войска обнаружили более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, это оружие, которое невозможно обезвредить или уничтожить после установки, а его использование нарушает требования Женевской конвенции.

14 августа южнее Артёмовска Донецкой Народной Республики на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады ВСУ, российскими военнослужащими обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2, — сказал Конашенков.

В июне военкор Семен Пегов рассказал о том, что ВСУ сбрасывают на Попаснянский район Луганской области запрещенные мины «Лепесток». По его словам, украинские военные игнорируют требование ликвидации таких мин в течение нескольких суток, что весьма опасно для мирных жителей, в частности для детей.

Ранее почетный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что Киев использует запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», чтобы нанести максимальный урон жителям ДНР. По его словам, взрывом ПФМ-1 человеку может оторвать конечность.