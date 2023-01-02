«Военкоры русской весны»: под Артемовском убит экс-депутат Рады Гаврилюк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В районе Артемовска убит украинский военнослужащий Михаил Гаврилюк, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Он является участником Майдана и экс-депутатом Верховной рады.

1 января 2023 года под Артемовском российские войска уничтожили идейного украинского нациста, бывшего депутата Верховной рады Михаила Гаврилюка, — говорится в сообщении Telegram-канала.

Ранее на Украине застрелили активиста радикальной организации «Правый сектор» (организация признана в РФ террористической и экстремистской, деятельность запрещена) Александра Иванина. Предполагается, что мотивом убийства послужила антикриминальная деятельность погибшего. Преступление было совершено в городе Сумы вечером 27 октября. Активиста застрелили во дворе его дома. По словам очевидца, когда Иванин подъехал к дому и вышел из машины, по нему открыл огонь мужчина, сидевший на скамейке. Злоумышленник сделал несколько выстрелов.

До этого сообщалось, что в Иваново-Франковской области Украины убили 25-летнего участника боевых действий в Донбассе. Его доставили в больницу с ножевым ранением в грудь. Мужчина пережил клиническую смерть, его реанимировали, после чего была проведена операция, однако спасти жизнь так и не смогли.