Арестович рассказал об угрозах демобилизации для Украины Арестович: демобилизация на Украине равнозначна смерти для страны

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Арестович

Бывший советник украинского президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил в своем Telegram-канале, что демобилизация для страны равнозначна смерти. По его мнению, если опытные военнослужащие Вооруженных сил Украины отправятся домой, а их место займут необученные бойцы, то Россия неизбежно сможет прорвать фронт и взять множество территорий.

Политики, призывающие к демобилизации, отлично знают, что это невозможно, если мы хотим сохранить Украину и не позволить, чтобы рухнул фронт. Демобилизация равна смерти Украины, — написал политик.

Ранее Арестович заявил, что на фоне сокращения помощи Запада и усталости общества от конфликта с Россией Киев утратил достоинство и движется к катастрофе. Он выразил мнение, что Украина потеряла обороноспособность из-за отсутствия мотивации и управляемости, в то время как Россия сохраняет наступательный потенциал, боевой дух военных и собственное производство.

6 февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал Арестовича. Политик обвиняется по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, а также по статье о распространении фейков о Вооруженных силах РФ.