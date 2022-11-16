Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Системы экстренного оповещения

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога, передает Telegram-канал УНИАН. Агентство отмечает, что по тревоге были подняты украинские истребители.

Снова масштабная воздушная тревога по всей Украине, — указано в сообщении.

15 ноября украинские Telegram-каналы сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы. В регионах работают системы ПВО. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории страны в этот день было нанесено 85 ракетных ударов. В свою очередь спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что российские войска выпустили по Украине около 100 ракет разной степени дальности.

Позднее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко подчеркнул, что по энергетической инфраструктуре страны 15 ноября был нанесен самый массированный удар с начала спецоперации России.