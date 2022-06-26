Почти треть эвакуированных с завода «Азот» отказались покидать Северодонецк

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Мирные жители во время эвакуации, организованной бойцами военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР

Почти треть эвакуированных мирных граждан с завода «Азот» в Северодонецке отказались покидать город, сообщили в Народной милиции ЛНР, передает ТАСС. Отмечается, что многие люди захотели вернуться в родные дома.

Около 30% людей, вышедших с «Азота», отказались от эвакуации из города. Люди говорят, что их жилье особо не пострадало, поэтому остаются и будут налаживать мирную жизнь, — сказал собеседник агентства.

24 июня военные ЛНР водрузили государственные флаги республики и России перед зданием городской администрации в перешедшем под контроль сил РФ и ЛНР городе Горском. Украинская сторона сообщила об отходе своих подразделений из Горского и Золотого. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда же отметил, что операция по взятию украинских населенных пунктов войдет в военные учебники как самая эффективная спецоперация «в плане военной экономики».

Накануне Кадыров заявил, что с территории северодонецкого предприятия «Азот» вышли все мирные жители. Он также указал, что под контроль ЛНР и ВС России в городе перешли промышленная зона, жилой сектор и городской аэропорт.