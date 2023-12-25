Почти половина жителей Германии сулит коалиции Шольца развал YouGov: 48% жителей ФРГ считают, что коалиция Шольца распадется до 2025 года

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Почти каждый второй житель ФРГ (48%) считает, что коалиция «Светофор» канцлера Олафа Шольца, куда входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свободная демократическая партия (СвДП) и «Зеленые», не доработает до федеральных выборов осенью 2025 года, пишет издание Bietigheimer Zeitung со ссылкой на данные опроса социологической службы YouGov. Так, 27% респондентов уверены, что правительство Шольца распадется в 2024 году, а 21% — в 2025 году.

27% избирателей, имеющих право голоса, ожидают конца коалиции в наступающем году. Еще 21% ожидают, что «Светофор» будет действовать до 2025 года, но затем все равно будет прекращен еще до выборов. Только 34% верят, что тройственный альянс проработает до выборов, — указано в публикации.

Также BZ сообщает, что внутри альянса множатся разногласия по разным вопросам, в том числе по распределению бюджета. По этой причине в бундестаге могут провести досрочные выборы и сменить правительство.

Ранее опрос YouGov показал, что большинство жителей Германии — 74% — полагают, что Олаф Шольц плохо справляется с обязанностями федерального канцлера. Почти такое же число респондентов недовольны работой правительства в целом. Позитивное отношение к работе Шольца высказали лишь 20% немцев. Деятельность кабинета министров, который он сформировал два года назад, не одобряют 73% против 22%, кто счел ее эффективной.