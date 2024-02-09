Почти 40% жителей Германии считают помощь Украине чрезмерной DPA: около 40% жителей ФРГ считают объем военной помощи Киеву слишком большим

Фото: Senior Airman Stephani Barge/Keystone Press Agency/Global Look Press

Порядка 40% жителей Германии считают, что правительство ФРГ оказывает Украине военную помощь в слишком больших объемах, сообщает информационное агентство DPA со ссылкой на результаты исследования, проведенного социологическим институтом YouGov. По его данным, такой точки зрения придерживаются 39% респондентов. Всего в исследовании приняли участие 2490 человек.

Авторы исследования утверждают, что 26% немцев считают текущие объемы поставок вооружения на Украину правильным. При этом 18% граждан ФРГ считают, что Берлину необходимо увеличить их. Оставшиеся 17% опрошенных не смогли ответить на вопрос. Отмечается, что наиболее сильный скептицизм по вопросу поставок вооружений Киеву испытывают сторонники партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Из них 68% респондентов считают, что Берлину следует сократить текущие поставки военной техники, стрелкового оружия и других вооружений. За увеличение поставок выступают 28% сторонников АдГ.

Как сообщалось ранее, правительство США рассматривает возможность комплексного обмена вооружениями с третьими странами для продолжения поставок Украине. Предполагается, что поставки будут оплачены европейскими державами.