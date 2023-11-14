Почти половина парижан недовольна решением провести ОИ в столице Франции Опрос: 44% горожан недовольны решением провести Олимпийские игры в Париже

Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS/Global Look Press

Около 44% парижан недовольны решением провести летние Олимпийские игры 2024 года в столице Франции, сообщает Reuters со ссылкой на опрос компании Odoxa. По данным агентства, горожане считают, что соревнования приведут к проблемам с транспортом и безопасностью.

Большинство жителей столицы также рассматривают возможность покинуть город на время проведения игр. Отмечается, что в 2021 году лишь 22% граждан негативно отнеслись к проведению Олимпийских игр в Париже.

На вопросы по этой теме ответили 1207 респондентов, которые проживают в крупнейшем городе Франции, а также 1005 жителей других регионов. 64% из них считают, что проведение предстоящих ОИ в Париже — отличная идея.

Международные спортивные соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. Решение о том, будут ли в них участвовать спортсмены из России, еще не принято, его могут озвучить ближе к началу Олимпийских игр.

Ранее в МИД России заявили, что ограничения российских спортсменов со стороны Международного олимпийского комитета являются сегрегацией по национальному признаку. В ведомстве отметили, что термин «олимпийское перемирие» отсутствует в Олимпийской хартии и не может быть использован МОК для дискриминации спортсменов.