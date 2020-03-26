https://static.news.ru/photo/38e8c8f2-6f9a-11ea-bc96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elyxandro CEGARRA via imago-images.de|Global Look Press

Руководитель Генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон рассказал о распространении коронавируса в стране. По его словам, число случаев заражения COVID-19 за сутки составило 3922.

Всего в стране зафиксировано 29 155 случаев заболевания, передаёт РИА Новости. Количество погибших выросло на 365 человек и составило 1696.

В настоящий момент в больницах находятся 13 904 пациента, состояние 3375 из них врачи оценивают как тяжёлое: они содержатся в отделениях реанимации.

К 26 марта 2020 года COVID-19 заразились свыше 500 тысяч человек. Около 22,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России — 840 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выявили 182 заболевших. Выписаны из лечебных учреждений 38 человек. Скончались два гражданина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что анализы 83 человек направлены из Подмосковья для подтверждения наличия у них коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.