Почти 90 тысяч бастующих немцев парализовали движение транспорта Почти 90 тысяч жителей Германии ограничили движение транспорта в ходе забастовки

Фото: IMAGO/Markus Matzel/Global Look Press

В Германии почти 90 тысяч работников общественного транспорта начали забастовку, сообщает DPA. По информации агентства, в результате акций протеста ограничено движение метро, трамваев и автобусов в 80 городах.

Инициатором забастовки выступил профсоюз Verdi, сотрудники которого требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда для работников 130 транспортных предприятий. Отмечается, что стачка в Берлине продлится несколько часов. Протестные акции не коснулись только Баварии.

Накануне в ФРГ началась забастовка сотрудников служб безопасности аэропортов, к которой также призвал профсоюз Verdi. В результате стачки было отменено более тысячи рейсов в 11 аэропортах страны, забастовка нарушила планы 200 тысяч пассажиров.

В Германии, Италии, Польше, Франции также проходят акции протеста европейских фермеров против сельскохозяйственной политики Европейского союза. Помимо критики политики ЕС в сфере сельского хозяйства, демонстранты выступают против вводимых Брюсселем экологических стандартов и повышения цен на топливо. По информации западных журналистов, забастовки фермеров запущены при участии аналитического центра MCC Brussels, в состав руководства которого входит Балаж Орбан — однофамилец премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.