Почти 600 жителей Дании скончались после заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6ab9c3e6-ad79-11ea-9c7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В настоящее время на территории Дании скончались 597 человек с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 13 июня сообщили представители Государственного института по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Дании умерли три пациента с COVID-19. В общей сложности на сегодняшний день в европейском государстве официально зафиксировали 12 139 случаев заражения, 40 из них были выявлены в течение последних 24 часов.

Сейчас в медицинских учреждениях Дании проходят лечение 54 человека, 11 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. Выздоровели после заражения и уже были выписаны из больниц 11 035 датчан, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие сутки в Швейцарии диагноз COVID-19 официально подтвердили у 31 человека. За весь период пандемии коронавирусом заразились 31 094 жителя этой страны, от инфекции скончались 1677 человек.