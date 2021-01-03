Почти 55 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в Великобритании за сутки

https://static.news.ru/photo/76140b2e-4dde-11eb-9eab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британские врачи выявили почти 55 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.

Общее число заражений в течение 3 января составило 54 990, передаёт Reuters.

Великобритания сообщила о 54 990 новых случаях коронавируса в воскресенье, — сообщили в агентстве.

Кроме того, за 24 часа погибли 454 пациента, у которых в течение последних 28 дней был диагностирован COVID-19.

Ранее власти Великобритании объявили о вводе самых жёстких ограничений из-за коронавируса на большую часть территории страны.

Британские учёные ранее выявили новый штамм COVID-19 и сообщили, что новая вариация вируса может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. Он доминирует в британской столице.

Выявленная мутация COVID-19 была зафиксирована уже во многих странах. Поэтому власти некоторых государств, в том числе России, ограничили авиасообщение с Великобританией или вовсе закрыли границы.

Как писал NEWS.ru, медучреждения британской столицы испытывают нехватку мест в реанимационных отделениях в связи с наплывом заражённых коронавирусом. Так, ещё 31 декабря места в отделениях интенсивной терапии закончились сразу в четырёх крупных лондонских больницах.

В Национальной службе здравоохранения заверили, что приём пациентов в столичных клиниках, несмотря на сложную ситуацию, продолжается. Принимают и тех, кому требуется срочная помощь, и по предварительной записи.