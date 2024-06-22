Почти 50 уклонистов поймали при попытке покинуть Украину Глагола: почти 50 украинцев задержаны при попытке сбежать в Молдавию

Фото: МО Украины

Украинские правоохранители задержали 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдавией, сообщил украинский журналист Виталий Глагола в Telegram-канале. По его словам, среди них было семь организаторов.

Обнаружили пять транспортных средств (четыре микроавтобуса и одна сопроводительная машина). В этих автомобилях было 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу, и семь организаторов, — написал он.

Ранее украинские пограничники задержали двух пассажиров такси, которые заплатили по €4 тысячи, чтобы выехать из страны в Румынию. В Западном региональном управлении Госпогранслужбы страны уточнили, что против них составили протоколы об административном правонарушении. Меньше повезло водителю — он стал фигурантом уголовного дела за незаконную переправку людей через госграницу.

До этого украинские пограничники применили оружие, чтобы задержать четверых уклонистов, пытавшихся бежать в Венгрию. Группа мужчин воспользовалась услугами проводников, которым они заплатили по $5,5 тысячи. Во время задержания они попытались скрыться, и пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя говорил, что чаще всего украинские уклонисты пытаются пересечь границу Украины с Молдавией и Румынией. Их количество, отметил постпред, достигло рекордных масштабов.