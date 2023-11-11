Почти 400 жителей Чехии попали под суд за поддержку России Полиция Чехии возбудила 384 уголовных дела за поддержку действий РФ на Украине

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Полиция Чехии возбудила 384 уголовных дела в отношении граждан, которые выразили поддержку специальной военной операции России на Украине, сообщил портал iROZHLAS со ссылкой на пресс-секретаря чешской полиции Ондрея Моравчика. По его словам, в 99 случаях были выдвинуты обвинения против подозреваемых.

Полиция с начала войны [на Украине] расследовала сотни [случаев подозрения в поддержке действий РФ на Украине]. В 384 случаях были возбуждены уголовные дела. <...> Некоторые из них привели к обвинению конкретных лиц. Это произошло в 99 случаях, — заявил Моравчик.

Пресс-секретарь также добавил, что полиция следит за ситуацией, связанной с войной между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. По его словам, ведомство оценивает, не имеет ли место аналогичное нарушение закона, как в случае с конфликтом на Украине.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что живущие в странах Европы россияне должны находиться под пристальным вниманием спецслужб. По словам главы государства, это необходимо даже в том случае, если они открыто не поддерживают спецоперацию России на Украине. В качестве примера чешский лидер привел интернирование японцев в США в годы Второй мировой войны.