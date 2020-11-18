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Почти 200 человек задержали в Берлине во время акций протеста

17:44, 18 ноября 2020 80
Фото: Marius Schwarz via www.imago-images.de/Global Look Press

Полиция Берлина задержала 190 участников протестных акций против карантинных мер. Двое из них в ближайшее время должны предстать перед судом.

В результате столкновений с протестующими пострадали девять стражей порядка, сообщается в Twitter полиции.

18 ноября в столице Германии проходило сразу несколько митингов против введённых властями ограничений из-за коронавируса. Самой массовой была акция у Бранденбургских ворот, в ней принимали участие более четырёх тысяч человек. Протестующие считают, что действующий в стране с начала ноября карантин нарушает их свободы, гарантированные конституцией.

Акции были приурочены к заседанию бундестага, на котором парламентарии собирались одобрить новый вариант закона об инфекционной защите граждан. Он расширяет полномочия Минздрава ФРГ в плане возможных ограничительных мер при вспышке недуга.

Как писал NEWS.ru, митингующие пытались войти в здание бундестага. Для их разгона полиция применила водомёты и перечный газ.

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