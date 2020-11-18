Почти 200 человек задержали в Берлине во время акций протеста

https://static.news.ru/photo/e91286be-29ad-11eb-9d59-fa163e074e61_660.jpgФото: Marius Schwarz via www.imago-images.de/Global Look Press
Полиция Берлина задержала 190 участников протестных акций против карантинных мер. Двое из них в ближайшее время должны предстать перед судом.
В результате столкновений с протестующими пострадали девять стражей порядка, сообщается в Twitter полиции.
Ein Blick in unsere Einsatzstatistik: Stand 14:00 Uhr wurden durch unsere Kolleg. 190 Freiheitsentziehungen bzw. FreiheitsbeschrÃ¤nkungen durchgefÃ¼hrt. 2 davon werden direkt einem Richter vorgefÃ¼hrt. 9 Kolleg. wurden im Einsatz verletzt - wir wÃ¼nschen gute Besserung!#b1811
18 ноября в столице Германии проходило сразу несколько митингов против введённых властями ограничений из-за коронавируса. Самой массовой была акция у Бранденбургских ворот, в ней принимали участие более четырёх тысяч человек. Протестующие считают, что действующий в стране с начала ноября карантин нарушает их свободы, гарантированные конституцией.
Акции были приурочены к заседанию бундестага, на котором парламентарии собирались одобрить новый вариант закона об инфекционной защите граждан. Он расширяет полномочия Минздрава ФРГ в плане возможных ограничительных мер при вспышке недуга.
Как писал NEWS.ru, митингующие пытались войти в здание бундестага. Для их разгона полиция применила водомёты и перечный газ.