https://static.news.ru/photo/d17558de-62f6-11ea-af13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число умерших от коронавирусной инфекции в Италии достигло 631 к 10 марта. Только за последние сутки COVID-2019 и связанные осложнения унесли жизни 168 человек.

Как передаёт ТАСС, такие данные озвучил руководитель Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли. Он также сообщил, что общее количество заражённых на настоящий момент достигло 8514.

Италия остаётся одним из главных мировых очагов пандемии коронавирусной инфекции. Власти страны продолжают принимать беспрецедентные меры в попытках взять распространение болезни под контроль.

Как ранее сообщал NEWS.ru, с 10 марта вводится карантин и ограничиваются передвижения без уважительных причин по всей Италии. Закрываются все развлекательные учреждения, включая музеи, театры и кинотеатры. Ограничивается работа коммерческих центров, в том числе в выходные и праздничные дни, ресторанов и других точек общественного питания.