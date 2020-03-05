Число умерших от коронавирусной инфекции в Италии достигло 631 к 10 марта. Только за последние сутки COVID-2019 и связанные осложнения унесли жизни 168 человек.
Как
Италия остаётся одним из главных мировых очагов пандемии коронавирусной инфекции. Власти страны продолжают принимать беспрецедентные меры в попытках взять распространение болезни под контроль.
Как ранее сообщал NEWS.ru, с 10 марта вводится карантин и ограничиваются передвижения без уважительных причин по всей Италии. Закрываются все развлекательные учреждения, включая музеи, театры и кинотеатры. Ограничивается работа коммерческих центров, в том числе в выходные и праздничные дни, ресторанов и других точек общественного питания.
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