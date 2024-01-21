Почти 150 тысяч немцев вышли на акцию протеста в Германии Welt: свыше 144 тысяч человек протестуют против партии АдГ в Германии

Фото: Maik Meyer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Свыше 144 тысяч человек в субботу вышли на акции протеста на улицы немецких городов, сообщает издание Welt. Граждане выступают против правоэкстремизма и партии Альтернатива для Германии (АдГ).

По данным полиции, на которые ссылается издание, 35 тысяч человек собралось на демонстрации в Ганновере и столько же во Франкфурте. Еще 20 тысяч граждан протестуют в Карлсруэ, 16 тысяч в Галле, 12 тысяч в Касселе, десять тысяч в Ульме, пять тысяч в Кобленце, пять тысяч во Фрайбурге, шесть тысяч в Эрфурте. Акции также прошли и в маленьких населенных пунктах.

Ранее бывший председатель бундестага Вольфганг Тирзе призвал признать экстремистской и запретить правую оппозиционную партию «Альтернатива для Германии». По его словам, правительству ФРГ стоит обратить внимание на то, что фракцию признали правоэкстремистской сразу в трех федеральных землях страны. Тирзе посоветовал правительству тщательно продумать этот вопрос, поскольку процесс запрета может занять много времени — возможно, годы, которые партия использует в своих целях, усилив пропаганду и выставив себя жертвой.

Немецкое ведомство по охране конституции ФРГ в декабре признало отделение партии АдГ в Саксонии правоэкстремистским. По его данным, членов партии обвиняют в антисемитских, исламофобских и расистских высказываниях. Как утверждает глава региона Саксония-Ангальт Йохен Хольман, деятельность АдГ направлена против свободного демократического строя.