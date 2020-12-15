Почти 1000 человек умерли в ФРГ от COVID-19 за последние сутки

https://static.news.ru/photo/d00ca28e-3f70-11eb-a45b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Число скончавшихся пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в ФРГ за минувшие сутки возросло на 952, что является антирекордом за всё время пандемии, передаёт 16 декабря 2020 года Институт Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ). Общее количество жертв недуга составляет 23 427.

За прошедшие 24 часа в Германии выявили 27 728 случаев заражения. Всего в стране заболели COVID-19 1 379 238 граждан, говорится на официальном сайте института. 15 декабря руководитель научного учреждения Лотар Вилер заявил, что ФРГ сейчас переживает самый серьёзный период за все время пандемии.

Канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала введение в стране жёсткого карантина. Непродовольственные магазины закроют, работодатели призываются к обеспечению удалённой работы. В общественных местах запретят употребление алкоголя и продажу пиротехники по 10 января 2021 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Нидерландах растёт число новых случаев коронавируса, что вынудило местные власти ввести полный локдаун, рассказал премьер-министр страны Марк Рютте. Ограничения начнут действовать в полночь 15 декабря и сохранятся в течение пяти недель. В стране закроют все бары, рестораны, кинотеатры, зоопарки и театры. Открытыми останутся только магазины первой необходимости, библиотеки и химчистки.