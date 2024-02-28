Одержавшая победу на парламентских выборах в Нидерландах крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса выступила против оказания дополнительной финансовой помощи Украине, сообщает газета Volkskrant. По данным издания, четверо представителей фракции не поддержали поправку к бюджету о выделении €2 млрд для Киева.
Тем не менее предложение получило достаточную поддержку от других партий. Поправка была сформирована в рамках пакета помощи Евросоюза для Украины в размере €50 млрд. В издании напомнили, что Партия свободы, которая получила наибольшее представительство в парламенте, регулярно выступала против финансовой поддержки Киева, а также поставок оружия на Украину.
При этом уточняется, что Вилдерс выразил готовность обсуждать вопрос помощи Украине в целях достижения консенсуса по формированию правительства.
Ранее сообщалось, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан и Вилдерс могут нарушить планы Украины по вступлению в ЕС, а также воспрепятствовать финансированию этой страны. Отмечалось, что Киев должен был получить материальную помощь и перспективу вступления в Евросоюз, однако ввиду позиции двух политиков эти вопросы стали «шаткими».