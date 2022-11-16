«Победителей не будет»: Эрдоган о конфликте на Украине Эрдоган заявил, что продолжит прилагать усилия для урегулирования кризиса на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20, что намерен убедить Россию и Украину сесть за стол переговоров. По его словам, которые приводит ТАСС, победителей в украинском кризисе не будет, а от мира выиграют все.

Путь к миру лежит через диалог. Победителей в войне не будет, от мира выиграют все. Мы продолжим, как прежде, прилагать усилия [для урегулирования кризиса], — подчеркнул Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил о намерении в ближайшие два-три дня провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы узнать, какие шаги планирует предпринять российская сторона для урегулирования конфликта на Украине. Также он намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским позицию Киева по мирным переговорам с РФ и посредничеству Анкары в этом вопросе.

До этого постпред США при НАТО Джулиана Смит заявила, что Вашингтон надеется на переговоры России и Украины, но определять их условия должен Киев. Она подчеркнула, что Белый дом хочет, чтобы Зеленский сам определил условия мирового соглашения, при которых он сядет за стол переговоров с российской стороной. Смит отметила, что при желании РФ «могла бы закончить конфликт завтра».