«Победитель»: в ФРГ озвучили тонкое наблюдение в отношении Путина Spiegel: слова Путина об усилении России после начала СВО оказались правдой

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Президент России Владимир Путин был прав, заявляя, что Россия стала сильнее после начала спецоперации на Украине, резюмировала обозреватель немецкого журнала Spiegel Энн Дорит Бой. По ее словам, сейчас российский лидер вполне обоснованно проявляет себя как «победитель на поле боя».

Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее после ввода войск на Украину. К сожалению, он прав <...> Путин, согласно нынешнему промежуточному положению, выходит победителем на поле боя, — констатировала журналист.

По признанию автора, президент России еще в прошлом году утверждал, что военная операция идет по плану, однако многие считали эти слова «пропагандой». Однако теперь Европа убеждается, что российский глава лишь озвучивал факты, отметила обозреватель.

Ранее западные журналисты сообщили, что внешнеполитические, военные и экономические успехи России доказывают успешность выбранной Путиным стратегии в противостоянии с Западом — все сработало так, как политик и рассчитывал. По мнению аналитиков, российский глава еще за полгода до начала СВО четко просчитал все действия в условиях конфронтации. А вот западные лидеры допустили ошибку, когда надеялись, что в России произойдет государственный переворот. Об этом не идет и речи: народ всецело поддерживает президента и «даже элиты от Путина не отвернулись», резюмировали обозреватели.