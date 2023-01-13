«Победа» откроет рейсы в Стамбул из Махачкалы 23 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиакомпания «Победа» откроет рейсы в Стамбул из Махачкалы и Казани 23 февраля 2023 года, сообщили в Telegram-канале авиаперевозчика. Помимо этого, с 22 февраля самолеты компании начнут летать в столицу Турции из Казани. В пресс-службе «Победы» отметили, что перелеты будут выполняться три раза в неделю.

Открываем новые двери — еще больше прямых рейсов в сказочный Стамбул! С 22 февраля три раза в неделю из Казани, с 23 февраля три раза в неделю из Махачкалы, — сказано в сообщении.

Ранее глава «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал, что стоимость авиабилетов в 2023 году вырастет, как минимум, на уровень инфляции в 2023 году из-за растущих расходов перевозчиков. По словам Александровского, средняя стоимость билетов на внутрироссийские рейсы действительно снизилась, но цена билетов на международные перевозки выросла.

До этого замглавы Минтранса Дмитрий Зверев заявил, что ведомство понизит ставки сборов для обслуживания самолетов и вертолетов в региональных аэропортах. По его словам, подобные меры позволят существенно снизить цену авиабилетов.