По всей Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины, включая части Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, находящиеся под контролем Киева, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. По данным ведомства, в сторону Украины вылетел военный самолет МиГ-31К. До этого воздушная тревога по всей стране объявлялась в 17:06.

Вся Украина — ракетная опасность. Зафиксирован вылет МиГ-31К, — говорится в сообщении.

До этого в Министерстве обороны России сообщали, что ВС РФ минувшей ночью нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры Украины, которые использовались в военных целях. Точное расположение объекта не уточняется. Кроме того, российские военные поразили центр принятия решений Вооруженных сил Украины, задействовав дальнобойное ракетное оружие морского и наземного базирования.

На Авдеевском направлении российские войска уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ. В результате удара по станции разгрузки Межевая также были ликвидированы бойцы украинской армии. Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» также ударили по скоплению сил противника и техники в районе населенного пункта Новодмитровка.